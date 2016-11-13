В Марьинке от обстрела пострадали два человека

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 11:21

В Марьинке в результате обстрела ранены два человека, которые представились волонтерами.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, оба пострадавших, 32 и 23 лет, госпитализированы с осколочными ранениями.

В 22.10 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу г. Курахово доставлены двое мужчин.

У одного, жителя Марьинского района, минно-взрывная травма, ранение головы. Второй, волынянин, ранен в бедро.

Мужчины представились волонтерами и объяснили, что получили ранения, находясь на позициях ВСУ.

По этому факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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