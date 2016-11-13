Непогода: автомобили в кювете, застрявшая "скорая", поваленные деревья
Спасатели оказывают помощь водителям и проводят аварийные работы, связанные с непогодой в нескольких областях Украины.
В частности, как сообщает пресс-служба ГСЧС, на территории Житомирской области по состоянию на 10:00 13 ноября спасатели 10 раз привлекались к оказанию помощи водителям, которые попали в снежные заносы на дорогах области.
Так, ночью из снежных заносов освободили 4 грузовых и 2 легковых автомобиля на дорогах Житомирского района.
В 7:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на 181 км трассы Киев-Чоп, вблизи с. Молодежное Пулинского района, из-за сложных погодных условий съехал в кювет грузовой тягач "IVECO". Работники ГСЧС с помощью буксировочного троса изъяли автомобиль из снежного заноса.
Подобные аварийные работы также были проведены вблизи с. Каменка Житомирского района, с. Старочудновская Гута Романовского района и в пгт Любар. Всего здесь было изъято из снежных заносов 2 грузовых автомобиля и 1 микроавтобус.
В связи с ухудшением погодных условий на территории Ровенской области, по состоянию на 12:00 13 ноября подразделения Службы спасения "101" 11 раз привлекались к оказанию помощи водителям (в основном грузовых авто), которые попали в снежные заносы на дорогах в Дубенском, Здолбуновском, Володимирецком, Рокитновском, Корецком районах и областном центре.
Вместе с тем, в Демидовском районе работники ГСЧС достали из сугробов автомобиль аварийной бригады Ровногаза.
В Винницкой области местная пожарная команда вытащила микроавтобус из кювета.
На автодороге Хмельник-Бердичев возле с. Зозулинцы микроавтобус "Спринтер" в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом) съехал в кювет. В автомобиле находилось 7 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
В Хмельницкой области в ночь на воскресенье подразделения ГСЧС неоднократно привлекались для оказания помощи населению из-за неблагоприятных погодных условий.
В Белогорском районе вблизи с. Жемелинцы грузовые автомобили "DAF" и "МАН" перекрыли автодорогу. В Волочиском районе вблизи с. Копачовка автомобиль "Рено Лагуна" съехал на обочину, без пострадавших.
В Теофипольском районе вблизи с. Туровка автомобиль "MAH", в Белогорском районе два автомобиля "Скания" и в Городокском районе грузовик "DAF" развернуло на автодороге, в результате чего осложнилось движение автотранспорта. Во всех случаях спасатели с помощью техники повышенной проходимости помогли водителям высвободить автомобили.
В Хмельницком на дачном массиве "Выдровые доли" автомобиль "Volkswagen" слетел с бетонного покрытия в водоотводные канавы и наклонился. Спасатели помогли освободить машину.
В Шепетовском районе вблизи с. Сусановка микроавтобус "Mercedes" с 11 пассажирами следовал по маршруту Киев-Тернополь и съехал на обочину (без травмирования пассажиров), а в Красиловском районе застрял автобус с десятью пассажирами. Спасатели помогли отбуксировать транспортные средства.
Кроме того, спасатели распиливали поваленные деревья, которые упали на автодорогу в городе Хмельницком, в Каменец-Подольском и Волочиском районах.
В Ивано-Франковской области в связи с ухудшением погодных условий спасателям неоднократно приходилось выезжать для оказания помощи жителям края.
Так, в результате обледенения участка автомобильной дороги в центре села Яблуница Яремчанского горсовета грузовые автомобили образовали затор на проезжей части и не могли самостоятельно продолжить движение.
В субботу вечером после паломничества в монастыре села Гошев Долинского района из-за сложных погодных условий (налипание мокрого снега) не могли съехать с горы около 30 автомобилей. По прибытию на место происшествия установлено, что участок дороги посыпан песком, движение автомобилей полностью восстановлено. По состоянию на 23:05 проезд обеспечен, все автомобили сошли с горы.
В 22:47 к богородчанским спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге в селе Скобичевка Богородчанского района. Водитель автомобиля "Mercedes-Vito" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на правую сторону. Работниками пожарно-спасательной службы с помощью легкого лома открыта водительская дверь транспортного средства и высвобожден водитель и пассажир автомобиля, отключена аккумуляторная батарея. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Богородчанскую ЦРБ.
На автомобильной дороге сообщением с. Озеряны - с. Хотимир Тлумацкого района водитель автомобиля "Газель", не справившись с управлением и съехал в кювет. Работники пожарно-спасательной службы вытащили из кювета автомобиль. Пострадавших нет.
Кроме того, в селе Одаи Тисменицкого района на автодороге государственного значения сообщением "Марковцы - Коломыя", перевернулся грузовик. Водитель получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Тисменицкой больницы.
13 ноября в 1:35 в селе Насташино Галицкого района отделения ГПСП города Бурштын выезжало для оказания помощи водителю автомобиля "Volkswagen Transporter T4", который в результате плохого дорожного покрытия съехал в кювет и не мог самостоятельно выехать на дорогу.
В 4:07 в Ивано-Франковске по улице Галицкой спасатели выезжали для оказания помощи по уборке веток дерева, которое вследствие налипания мокрого снега упало на тротуарную дорожку.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.