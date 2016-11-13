В воскресенье боевики стреляли 27 раз, вели огонь из танка

В воскресенье в зоне проведения АТО боевики осуществили 27 обстрелов, огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и танка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 13 ноября.

На Луганском направлении боевики с использованием минометов обстреляли урочище Костомарово, Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Сокольники, по Крымскому вел огонь танк.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи н.п. Широкино, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь. Вблизи последнего работал вражеский снайпер. На Донецком направлении в районе Авдеевки противник применил миномет.

Украинская правда