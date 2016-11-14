Трамп назначил главой администрации Белого дома Райнса Прибуса

Новым главой аппарата Белого дома при администрации Дональда Трампа будет Райнс Прибус, глава Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом сообщает CNN.

Должность главного советника нового президента получит Стив Бэннон, который руководил избирательной кампанией Трампа.

В заявлении Трампа, указывается, что Прибус и Бэннон эффективно взаимодействовали в ходе избирательной кампании, и именно их стратегия привела к победе.

"Теперь мы вместе будем работать в Белом доме, чтобы сделать Америку великой", - сказал избранный президент.

Дональд Трамп и Райнс Прибус

Прибус является одним из самых долголетних председателей Республиканской партии и пользуется популярностью среди однопартийцев. В значительной степени ему приписывают заслугу по объединению республиканцев, результатом которого стало выдвижение Трампа кандидатом в президенты США.

Бэннон является бывшим офицером военно-морского флота и инвестиционным банкиром Goldman Sachs. Он присоединился к Трампу в августе, после того, как Пол Манафорт был уволен в с должности менеджера кампании.