В российской Рязани хотят назвать именем Трампа улицу

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Понедельник, 14 ноября 2016, 02:12

Житили российского города Рязань подали петицию о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа.

Об этом пишет The Moscow Times.

Авторы петиции выбрали для переименования улицу 2-ю Безбожную, поскольку, по их мнению, такое название не соответствует российским ценностям и оскорбляет религиозные чувства верующих.

"Недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей", - утверждается в петиции.

Петиция уже набрала 140 из необходимых 200 подписей горожан.

Темы: Росcия Трамп
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