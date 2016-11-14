В российской Рязани хотят назвать именем Трампа улицу
Житили российского города Рязань подали петицию о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа.
Об этом пишет The Moscow Times.
Авторы петиции выбрали для переименования улицу 2-ю Безбожную, поскольку, по их мнению, такое название не соответствует российским ценностям и оскорбляет религиозные чувства верующих.
"Недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей", - утверждается в петиции.
Петиция уже набрала 140 из необходимых 200 подписей горожан.
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