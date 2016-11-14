Активисты под Радой требовали дать НАБУ право прослушки

Активисты из "Центра противодействия коррупции", "Реанимационного пакета реформ" и "Автомайдана" в понедельник под Радой требовали дать НАБУ право самостоятельной "прослушки".

Как говорится в сообщении РПР, чтобы убедить депутатов рассмотреть на текущей неделе соответствующий законопроект №4812 около 50 активистов стучали под Радой телефонными трубками.

РПР напоминает, что этот законопроект, который предоставляет НАБУ возможность по решению суда самостоятельно снимать информацию с каналов связи был зарегистрирован полгода назад, рекомендован профильным комитетом и позже включен в повестку дня осенней сессии Рады. Сейчас рассмотрение этого законопроекта заморожено по неизвестным причинам.

Сегодня право самостоятельного прослушивания имеют СБУ и полиция. В случае необходимости прослушивания НАБУ приходится обращаться в СБУ.

Эксперты также напомнили, что последний меморандум между Украиной и МВФ содержит обязательства Украины предоставить НАБУ право на прослушку до конца ноября.

"После обнародования е-деклараций Украина увидела, что коррупция сконцентрирована в политике. Парламент должен помочь новым антикоррупционным институтам очистить себя и другие государственные органы от клептократии. Я надеюсь, что народные депутаты поддержат этот законопроект, поскольку он является важным для дальнейшей борьбы с коррупцией", – считает председатель парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев.

В свою очередь председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин напомнил, что НАБУ расследует уголовные коррупционные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами.

"Абсурдно, что с такими полномочиями и возможностями, НАБУ не может самостоятельно прослушивать своих фигурантов уголовных производств и вынуждено каждый раз обращаться за помощью к СБУ", – сказал он.

Эксперты отмечают, что зависимость НАБУ от других правоохранительных органов увеличивает круг лиц, осведомленных с планами детективов касательно обысков и задержания. В НАБУ уже заявляли о том, что сталкивались со случаями утечки информации на стадии досудебного следствия, в результате чего спецоперации Бюро были под угрозой срыва, потому что подозреваемые знали о намерениях детективов и были предупреждены.

В РПР напомнили, что, в случае поддержки законопроекта, НАБУ будет прослушивать только ТОП-чиновников, а не всех украинцев.

Олег Шанковский, УП