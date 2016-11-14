Активисты под Радой требовали дать НАБУ право прослушки

779 просмотров
1
Понедельник, 14 ноября 2016, 10:57

Активисты из "Центра противодействия коррупции", "Реанимационного пакета реформ" и "Автомайдана" в понедельник под Радой требовали дать НАБУ право самостоятельной "прослушки".

Как говорится в сообщении РПР, чтобы убедить депутатов рассмотреть на текущей неделе соответствующий законопроект №4812 около 50 активистов стучали под Радой телефонными трубками.

РПР напоминает, что этот законопроект, который предоставляет НАБУ возможность по решению суда самостоятельно снимать информацию с каналов связи был зарегистрирован полгода назад, рекомендован профильным комитетом и позже включен в повестку дня осенней сессии Рады. Сейчас рассмотрение этого законопроекта заморожено по неизвестным причинам.

 

Сегодня право самостоятельного прослушивания имеют СБУ и полиция. В случае необходимости прослушивания НАБУ приходится обращаться в СБУ.

Эксперты также напомнили, что последний меморандум между Украиной и МВФ содержит обязательства Украины предоставить НАБУ право на прослушку до конца ноября.

"После обнародования е-деклараций Украина увидела, что коррупция сконцентрирована в политике. Парламент должен помочь новым антикоррупционным институтам очистить себя и другие государственные органы от клептократии. Я надеюсь, что народные депутаты поддержат этот законопроект, поскольку он является важным для дальнейшей борьбы с коррупцией", – считает председатель парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев.

В свою очередь председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин напомнил, что НАБУ расследует уголовные коррупционные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами.

"Абсурдно, что с такими полномочиями и возможностями, НАБУ не может самостоятельно прослушивать своих фигурантов уголовных производств и вынуждено каждый раз обращаться за помощью к СБУ", – сказал он.

Эксперты отмечают, что зависимость НАБУ от других правоохранительных органов увеличивает круг лиц, осведомленных с планами детективов касательно обысков и задержания. В НАБУ уже заявляли о том, что сталкивались со случаями утечки информации на стадии досудебного следствия, в результате чего спецоперации Бюро были под угрозой срыва, потому что подозреваемые знали о намерениях детективов и были предупреждены.

В РПР напомнили, что, в случае поддержки законопроекта, НАБУ будет прослушивать только ТОП-чиновников, а не всех украинцев.

Олег Шанковский, УП

Темы: НАБУ Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
САП вернула в НАБУ подозрение Охендовскому по "черной бухгалтерии" - СМИ 12 ноября 2016, 15:56
НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту от ПР - СМИ 12 ноября 2016, 15:23
НАБУ: у чиновников нужно забрать неограниченные премии 11 ноября 2016, 17:29
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Алексей Петренко14.11.2016 11:34
Как будто из-за того, что у них нет права прослушки набу такие бездеятельные и безрезультативные. Пусть сначала оправдают свое существование и те деньги, которые в них вложили. Где хоть один коррупционер за решеткой? Два года работают и никто к ответственности так и не был притянут.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ФСБ показала "признания" задержанных в Крыму "диверсантов"
Бойко набросился на Ляшко с кулаками
ЦИК Молдовы посчитала 99,90% голосов, Додон побеждает
Из-за угрозы терактов Крещатик перекроют и поставят металлоискатели
Все новости
Відео

Ikea переоборудовала шоу-рум в прототип комнаты разрушенного сирийского дома

Музыка

7 групп-открытий украинской сцены в 2016 году