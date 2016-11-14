Бойко набросился на Ляшко с кулаками
Народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с куликами на Олега Ляшко.
Это произошло во время выступления Ляшко на согласительном совете. Сначала он критиковал европейских чиновников в том, что те игнорируют интересы Украины, потом начал критиковать экс-регионалов.
"Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомах, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельских обкомам", - сказал Ляшко.
"У меня вопрос к СБУ: почему они ездят по москвам и до сих пор не в тюрьме", - спросил Ляшко.
В этот момент Бойко, который сидел справа от Ляшко и слушал выступление радикала со спокойным выражением лица, резко подорвался со своего места, попытался обхватить голову Ляшко и ударил его в лицо.
"Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина", - кричал Ляшко.
Их бросились разнимать народные депутаты. Через минуту депутаты вернулись на свои места.
Ляшко: Это мое место, иди отсюда
Бойко: Пошел вон
Ляшко: Видите какая реакция, это реакция на правду...
Спикер ВР Андрей Парубий добавил к выступлению Ляшко еще минуту, тот продолжил критику.
"Когда от нас европейцы требуют вывозить лес-кругляк – это означает бедность, отсутствие рабочих мест для украинцев. Когда эти недобитки Януковича...", - недоказал Ляшко, потому что в этот момент Бойко вновь подорвался и набросился на Ляшко с кулаками.
Парубий обратился к Бойко: "Вы уже проходили то время, когда вы ломали депутатам головы и калечили. То время прошло". После этого Бойко ушел с заседания согласительного совета.
Татьяна Кусок, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
.
Бойко не накинувся с кулаками на Ляшка, а смачно так зарядил этому клоуну два раза в морду, как настоящий мужик...
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.