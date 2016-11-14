Бойко набросился на Ляшко с кулаками

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Понедельник, 14 ноября 2016, 11:20

Народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с куликами на Олега Ляшко.

Это произошло во время выступления Ляшко на согласительном совете. Сначала он критиковал европейских чиновников в том, что те игнорируют интересы Украины, потом начал критиковать экс-регионалов.

"Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомах, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельских обкомам", - сказал Ляшко.

"У меня вопрос к СБУ: почему они ездят по москвам и до сих пор не в тюрьме", - спросил Ляшко.

В этот момент Бойко, который сидел справа от Ляшко и слушал выступление радикала со спокойным выражением лица, резко подорвался со своего места, попытался обхватить голову Ляшко и ударил его в лицо.

"Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина", - кричал Ляшко.

Их бросились разнимать народные депутаты. Через минуту депутаты вернулись на свои места.

 

Ляшко: Это мое место, иди отсюда

Бойко: Пошел вон

Ляшко: Видите какая реакция, это реакция на правду...

 
 

Спикер ВР Андрей Парубий добавил к выступлению Ляшко еще минуту, тот продолжил критику.

"Когда от нас европейцы требуют вывозить лес-кругляк – это означает бедность, отсутствие рабочих мест для украинцев. Когда эти недобитки Януковича...", - недоказал Ляшко, потому что в этот момент Бойко вновь подорвался и набросился на Ляшко с кулаками.

Парубий обратился к Бойко: "Вы уже проходили то время, когда вы ломали депутатам головы и калечили. То время прошло". После этого Бойко ушел с заседания согласительного совета.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Бойко Ляшко
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Комментарии — 5
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IP: 94.178.249.---sensor+214.11.2016 12:46
Народ Украины требует НАКОНЕЦ наказать по заслугам пособников и агентов кремля! И то, что они вхожи в Верховуную Раду это просто нонсенс.
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IP: 46.200.109.---sensor+214.11.2016 12:40
Да вся Украина недоумевает почему пособники русско-фашисткой кремл'вской власти до сих пор на свободе в Украине.
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IP: 195.211.242.---MR_Holms14.11.2016 12:11
Бойко накинувся з кулаками на Ляшка
.
Бойко не накинувся с кулаками на Ляшка, а смачно так зарядил этому клоуну два раза в морду, как настоящий мужик...
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:55
Pike_:
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
Невже не зрозуміло, що Бойко - міліардер, і відтак йому немає потреби нікому служити? Тим більше - жебрацьким державам...
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IP: 89.162.145.---Pike_14.11.2016 11:49
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
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