Бойко набросился на Ляшко с кулаками

Народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с куликами на Олега Ляшко.

Это произошло во время выступления Ляшко на согласительном совете. Сначала он критиковал европейских чиновников в том, что те игнорируют интересы Украины, потом начал критиковать экс-регионалов.

"Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомах, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельских обкомам", - сказал Ляшко.

"У меня вопрос к СБУ: почему они ездят по москвам и до сих пор не в тюрьме", - спросил Ляшко.

В этот момент Бойко, который сидел справа от Ляшко и слушал выступление радикала со спокойным выражением лица, резко подорвался со своего места, попытался обхватить голову Ляшко и ударил его в лицо.

"Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина", - кричал Ляшко.

Их бросились разнимать народные депутаты. Через минуту депутаты вернулись на свои места.

Ляшко: Это мое место, иди отсюда

Бойко: Пошел вон

Ляшко: Видите какая реакция, это реакция на правду...

Спикер ВР Андрей Парубий добавил к выступлению Ляшко еще минуту, тот продолжил критику.

"Когда от нас европейцы требуют вывозить лес-кругляк – это означает бедность, отсутствие рабочих мест для украинцев. Когда эти недобитки Януковича...", - недоказал Ляшко, потому что в этот момент Бойко вновь подорвался и набросился на Ляшко с кулаками.

Парубий обратился к Бойко: "Вы уже проходили то время, когда вы ломали депутатам головы и калечили. То время прошло". После этого Бойко ушел с заседания согласительного совета.

Татьяна Кусок, УП