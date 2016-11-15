Из-за непогоды обесточенными остаются почти 200 населенных пунктов

00
0
Вторник, 15 ноября 2016, 02:50

По состоянию на 19:00 14 ноября обесточенными в результате неблагоприятных погодных условий остается 191 населенный пункт.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19 час. 14 ноября остаются обесточенными 191 населенный пункт в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 49 н.п., Тернопольская - 51 н.п., Ивано-Франковская - 34 н.п., Львовская - 14 н.п., Черновицкая - 18 н.п., Киевская - 10 н.п., Полтавская - 15 н.п",- говорится в сообщении.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В течение суток спасатели высвободили из снежных заносов около 2 тыс. 638 автомобилей,  из которых 27 карет скорой медицинской помощи.

Всего с 12 по 14 ноября в результате неблагоприятных погодных условий  из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 988 населенных пунктов в тринадцати областях.

Темы: погода чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за снегопада обесточены полтысячи населенных пунктов 14 ноября 2016, 19:25
Омелян попросил у украинцев прощения 14 ноября 2016, 12:04
Синоптики поведали, когда циклон покинет Украину 14 ноября 2016, 08:18
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма
Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко
Суд арестовал торговый центр "Гулливер"
Залищук и Найема исключили из международных делегаций
Все новости
ФОТО. ВІДЕО

Журналисты отыскали испанскую виллу Порошенко

Музыка

7 групп-открытий украинской сцены в 2016 году