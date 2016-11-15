Марушевская говорит, что Насиров начал производство для оглашения ей выговора

Глава Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения ей выговора.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Первая реакция от Романа Насирова на мое заявление об увольнении: глава ДФС начал дисциплинарное производство для объявления еще одного выговора! No comments... Там вообще есть здравый смысл у кого-то?!", - написала Марушевская.

Напомним, 14 ноября руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

До назначения Марушевская была заместителем председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

Ранее 7 ноября Марушевская, несмотря на отставку Михаила Саакашвили, не собиралась покидать свой пост.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Марушевская является членом команды Саакашвили.

Она, Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Как известно, в начале июня глава фискальной служба Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с руководства Одесской таможни до осени.

Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо проводит контроль грузов.

Насиров намекал на популизм Марушевской, но уверял, что у него нет конфликта с ней.

Марушевская в середине июля подала два иска в суд на Насирова.