В "Оппоблоке" заявили о начале "протестного движения" в регионах

"Оппозиционный блок" инициирует "протестное движение" в регионах Украины.

Об этом во вторник в Верховной Раде заявил депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул, сообщает пресс-служба партии.

"Чтобы защитить конституционные права граждан, "Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют проведение митингов, пикетов, сессий советов всех уровней с требованием услышать людей", – сказал он.

Вилкул рассказал, что настаивает на принятии ряда законов "Оппоблока" касательно тарифов, минимальной зарплаты на уровне 4,5 тысячи гривен и пенсии на уровне 2,5 тысячи, выплат вкладчикам банков-банкротов, запрета продажи земли, остановки роста цен, выполнения Минских соглашений и так далее.

Как известно, во вторник в Киеве проходят ряд митингов, которые имеют все признаки проплаченных – их участники ходят с повязками на руках, собираются организовано в нескольких местах и часто не могут объяснить целей участия в акции.

Кроме того, возле Мариинского парка были замечены титушки.

Ранее проведение этих акций поддерживал "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

Украинская правда