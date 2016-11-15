В "Оппоблоке" заявили о начале "протестного движения" в регионах

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Вторник, 15 ноября 2016, 13:23

"Оппозиционный блок" инициирует "протестное движение" в регионах Украины.

Об этом во вторник в Верховной Раде заявил депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул, сообщает пресс-служба партии.

"Чтобы защитить конституционные права граждан, "Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют проведение митингов, пикетов, сессий советов всех уровней с требованием услышать людей", – сказал он.

Вилкул рассказал, что настаивает на принятии ряда законов "Оппоблока" касательно тарифов, минимальной зарплаты на уровне 4,5 тысячи гривен и пенсии на уровне 2,5 тысячи, выплат вкладчикам банков-банкротов, запрета продажи земли, остановки роста цен, выполнения Минских соглашений и так далее.

Как известно, во вторник в Киеве проходят ряд митингов, которые имеют все признаки проплаченных – их участники ходят с повязками на руках, собираются организовано в нескольких местах и часто не могут объяснить целей участия в акции.

Кроме того, возле Мариинского парка были замечены титушки.

Ранее проведение этих акций поддерживал "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок Вилкул акции
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Комментарии — 2
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IP: 94.178.222.---sensor+215.11.2016 14:01
Этих блядин (Окупационный Болк) нужно ВСЕХ ДО ЕДИНОГО пересажать или вышвырнуть на их Родину.

Там не промахнёшся - люого вслепую бери и в тюрягу - 100% виноват в какой-то уголовке, в большинстве случаев это будет укрывание доходов в особо крупных, использование служебного положения для получения незаконной личной выгоды, мошенничество и конечно главное - измена и шпионаж.
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IP: 176.38.66.---vitdeputat15.11.2016 13:55
Ну, ну посмотрим как долго и как массово смогут проплатить эта пятая колонна своих "ПРОТЕСТАНТОВ" на улице. Оно ж холодно и отоварить бабло хочется.
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