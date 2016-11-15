Соратники Ляшко пожаловались на Бойко – будет допрос

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Вторник, 15 ноября 2016, 17:13

Правоохранители допросят народных депутатов Юрия Бойко и Олега Ляшко об обстоятельствах стычки, случившейся между ними на согласительном совете парламента 14 ноября.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В ближайшее время они будут вызваны на допрос", – сказал он, но точную дату не смог назвать.

"Ведется досудебное расследование", – сообщил Тракало и добавил, что производство открыто по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Представитель Нацполиции уточнил, что жалоба поступила от группы народных депутатов от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, Василия Амельченко, Андрея Лозового и Виктора Вовка.

Как известно, в понедельник на согласительном совете парламента во время выступления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на него дважды бросался с кулаками один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, о котором говорил Ляшко.

После укора главы Верховной Рады Андрея Парубия Бойко покинул зал собрания. Извиняться он тоже не захотел.

В регламентном комитете Верховной Рады заявили, что не будут разбираться с этим инцидентом.

Алена Рощенко, УП

Темы: Бойко Ляшко Верховная Рада полиция
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IP: 195.242.80.---val mashtak 15.11.2016 17:44
Странно, однако, почему прилюдное нападение взбесившегося "богоизбранного" урода на Ляшка полиция квалифицирует как обоюдною драку. Вызывает недоумение также, что сразу после этого разбойного нападения прокремлевские СМИ вроде "Харьковского новостного агенства" и многочисленные кремлевские боты, чувствуя что для Бойка на этот раз запахло жаренным, приступили к распространению фейка якобы о том, что “Ляшко дважды получил в челюсть от Бойка за «гниду Кремля»”. Хотя эту явную гниду Кремля Ляшко действительно назвал кремлевской гнидой, но уже после того как как подвергся зверскому нападению со стороны "богоизбранной" гниды.
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