Меркель хочет стать канцлером в четвертый раз

Канцлер Германии Ангела Меркель в четвертый раз будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства после парламентских выборов, которые состоятся в ФРГ следующего года.

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, представляющий партию Христианско-демократический союз (ХДС).

"Она будет выдвигаться кандидатом в канцлеры", - заявил Реттген в эфире телеканала CNN, передает dpa.

По его словам, Меркель является "краеугольным камнем политического концепта Запада" и ведет себя как политик глобального уровня.

"Поэтому она будет выдвигаться и вести себя как ответственный лидер", - отметил Реттген, отвечая на вопрос ведущего, который сказал, что еще неизвестно, будет ли выдвигаться Меркель на четвертый канцлерский срок.

Как известно, согласно последним социологическим исследованиям, 59 процентов граждан Германии считают, что было бы хорошо, если бы действующая канцлер ФРГ Ангела Меркель снова заняла эту должность после выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2017 году.

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