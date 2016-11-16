Лещенко: Смотрящие БПП сменили смотрящих Януковича

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Среда, 16 ноября 2016, 11:04

Народный депутат Сергей Лещенко считает, что в Украине смотрящие от партии "Блока Петра Порошенко "Солидарность" сменили смотрящих Януковича.

Об этом он пишет в своем блоге на "Украинской правде".

"Электронные декларации показали: самый выгодный стартап в Украине – политическая карьера. Не нужно становиться Марком Цукербергом или Сергеем Брином, придумывать Facebook или Google", - написал он.

По словам Лещенко, стоит лишь инвестировать в депутатский мандат для того, чтобы обогатиться.

"Кейс Дубневичей – типичный случай конфликта интересов. Младший из братьев, Ярослав, возглавляет транспортный комитет парламента, при этом оба контролируют часть руководства транспортной отрасли и развивают бизнес в этой сфере", - написал он.

Подробнее о братьях Дубневичах и их схемах на "Укрзалізнице" читайте здесь.

Украинская правда

Темы: Лещенко
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Комментарии — 3
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IP: 51.15.39.---spitfire16.11.2016 12:42
"...типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший...очолює транспортний комітет парламенту, при цьому обидва контролюють частину керівництва транспортної галузі і розвивають бізнес в цій сфері"

а вони просто беруть приклад із найголовнішого і найсильнішого.
як будь-які слухняні дітки бажають бути схожими на свого могутнього татка.
бо моральний авторитет.
Дон Корлеоне, вони схожі на Вас, як гадаєте?
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IP: 46.211.155.---CiTo16.11.2016 12:01
О! Сережа, уж чья би корова мичала, а твоя б молчала.
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IP: 217.118.83.---petrius16.11.2016 11:38
Опять людей, делавших революцию, обманули. Революцию делают идеалисты, а её плодами пользуются мерзавцы. Надежда на общественные движения, активистов, которые будут давить на власть и в вследующие выборы количество старых мерзавцев из власти поуменьшится. Надежда на новые, здоровые политические силы.
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