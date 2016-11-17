Сенаторы США призвали ответить России за ее вмешательство в выборы

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Четверг, 17 ноября 2016, 03:18

Американские сенаторы призвали Вашингтон ответить России за предполагаемое вмешательство в процесс президентских выборов в США, а также за ее действия в Украине и Сирии.

Об этом пишет Reuters.

Такие призывы прозвучали как от сенаторов из числа Демократической партии, так и из Республиканской.

Сенатор Бен Кардин заявил, что работал над "всеобъемлющим" законодательством, которое станет реакцией на действие России в Европе и Сирии, а также на кибератаки во время предвыборной кампании, в которых обвиняют Москву.

"Россия представляет собой очень серьезную проблему для Америки. Она не является нашим партнером. Они хулиган", -  сообщил Кардин.

"Если она нападет на нас МиГом (истребителем) или с помощью компьютерной мыши, это нападение. Это требует ответа. Совершенно ясно, что они несут ответственность за кибер-нападения на нашу страну в этих прошедших выборах", - сказал он.

При этом Кардин отказался рассказать подробности своего законопроекта.

Также к ответным действиям в отношении РФ призвал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он выступил за то, чтобы в сенате прошли слушания по поводу того, вмешивался ли президент России Владимир Путин в выборы в США.

Темы: Росcия США
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