Украина начала поиск нефти и газа на шельфе Черного моря

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Четверг, 17 ноября 2016, 09:34
Темы: Черное море нефть газ энергетика
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