Взломали почту Transparency International

Электронную почту антикоррупционной организации Transparency International сломали.

Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

"Сообщаем, что 17 ноября в 19:00 произошел взлом почты Transparency International Украина. В связи с этим просим все рассылки от нас после 11:00 18 ноября считать недействительными", - сообщили в организации.

Указывается, что новые электронные адреса для связи с организацией сообщатся позже.

Как известно, летом в Киеве на главу Transparency International Украина Андрея Марусова напали и ограбили.

Украинская правда