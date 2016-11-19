Боевики обстреляли жилой массив в Красногоровке, ранена женщина

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Суббота, 19 ноября 2016, 12:51

В н.п. Красногоровка (Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны боевиков ранена мирная жительница 1966 года рождения. 

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данным НП, жилой сектор населенного пункта был обстрелян боевиками из минометов.

"Снаряд взорвался возле подъезда, в результате чего пострадала мирная жительница. Раненая госпитализирована в больницу г.Курахово с диагнозом "осколочные ранения лица, правой кисти, контузия". Предварительная квалификация - ч.2 ст. 258 "Террористический акт" УК Украины", - отметили в полиции.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО жертвы оружие
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