Боевики обстреляли жилой массив в Красногоровке, ранена женщина

В н.п. Красногоровка (Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны боевиков ранена мирная жительница 1966 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данным НП, жилой сектор населенного пункта был обстрелян боевиками из минометов.

"Снаряд взорвался возле подъезда, в результате чего пострадала мирная жительница. Раненая госпитализирована в больницу г.Курахово с диагнозом "осколочные ранения лица, правой кисти, контузия". Предварительная квалификация - ч.2 ст. 258 "Террористический акт" УК Украины", - отметили в полиции.

Украинская правда