Боевики обстреляли жилой массив в Красногоровке, ранена женщина
В н.п. Красногоровка (Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны боевиков ранена мирная жительница 1966 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
По данным НП, жилой сектор населенного пункта был обстрелян боевиками из минометов.
"Снаряд взорвался возле подъезда, в результате чего пострадала мирная жительница. Раненая госпитализирована в больницу г.Курахово с диагнозом "осколочные ранения лица, правой кисти, контузия". Предварительная квалификация - ч.2 ст. 258 "Террористический акт" УК Украины", - отметили в полиции.
Украинская правда
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