В Питере прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар

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Суббота, 19 ноября 2016, 13:13

В Санкт-Петербурге 18 ноября прошла серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар.

Как сообщили организаторы, это начало бессрочной акции, которая будет проводиться в городе ежемесячно, пишет "Крым.Реалии".

Инициаторами выступила группа гражданских активистов из различных демократических партий и движений, сообщается на странице организации "Солидарность Санкт-Петербурга" в Facebook.

"Акцию мы назвали "Стратегия 18", ведь именно 18 мая 1944 года началась депортация этого народа с территории полуострова. Мы убеждены, как и международное сообщество, что Крым стоит рассматривать с точки зрения оккупированных территорий. А причина репрессий крымских татар – это их коллективное непринятие оккупации полуострова", – заявила сопредседатель организации Ольга Смирнова.

Организаторы говорят, что в последнее время российские силовые ведомства в Санкт-Петербурге к одиночным пикетам относятся лояльно, однако сколько продлится "бархатный сезон", предсказывать не берутся.

Как известно, после аннексии Крыма Россией крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа.

Темы: Росcия крымские татары Крым
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