На границе с Венгрией построят новый пункт пропуска

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Суббота, 19 ноября 2016, 16:06

На венгерско-украинской границе построят новый пункт пропуска "Дийда - Берегдароц", который соединит венгерский автобан М-3 и трассу "Чоп-Киев".

Такое решение было принято во время визита министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Закарпатье, сообщается в субботу на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Пункт пропуска будет построен вблизи с.Дыйда Береговского района.

Украинский участок дороги до с.Дыйда будет построена на средства правительства Венгрии, которые будут предоставлены Украине в рамках кредитного соглашения.

"Министерство инфраструктуры Украины получило от правительства полномочия подписать договор на кредитное соглашение в сумме 50 млн евро. Этих средств хватит и на строительство подъездной дороги к с.Дыйда, и на строительство Береговской объездной дороги", - говорится в сообщении.

Таким образом, практически весь грузовой автотранспортный поток из Украины в Венгрию будет направлен через новый КПП, указано на сайте.

Ожидается, что окончательные решения по строительству нового транспортного коридора будут приняты на следующей неделе во время официального визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Будапешт и переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе визита на Закарпатье Омелян также осмотрел международный аэропорт "Ужгород", в котором продолжается реконструкция.

"Предварительно договорились, что аэропорт возобновит свою работу в полноценном режиме весной следующего года", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: Закарпатье
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