СБУ освободила здание Харьковской ОГА от "диверсантов"

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Суббота, 19 ноября 2016, 16:27

Во время всеукраинских контрдиверсионных учений в субботу СБУ освободила здание Харьковской ОГА, которое было захвачено условной диверсионно-террористической группой.

 
Все фото пресс-службы СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, освобождение госучреждения проводились бойцами спецподразделений СБУ, МВД и Нацгвардии. Операция была выполнена "на отлично".

 

"В результате быстрых и слаженных действий спецподразделений с применением бронетехники и при поддержке авиации ВСУ диверсионная группа была нейтрализована", - говорится в сообщении.

 

Руководитель контрдиверсионной операции - начальник Управления СБ Украины в Харьковской области полковник Эдуард Крицын отметил, что учения были динамичными и включали в себя имитацию реальных диверсий.

Ранее в Харьковской области завершилась первая фаза всеукраинских контрдиверсионных учений.

 

Украинская правда

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