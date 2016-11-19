СБУ освободила здание Харьковской ОГА от "диверсантов"
Во время всеукраинских контрдиверсионных учений в субботу СБУ освободила здание Харьковской ОГА, которое было захвачено условной диверсионно-террористической группой.
Как сообщает пресс-служба СБУ, освобождение госучреждения проводились бойцами спецподразделений СБУ, МВД и Нацгвардии. Операция была выполнена "на отлично".
"В результате быстрых и слаженных действий спецподразделений с применением бронетехники и при поддержке авиации ВСУ диверсионная группа была нейтрализована", - говорится в сообщении.
Руководитель контрдиверсионной операции - начальник Управления СБ Украины в Харьковской области полковник Эдуард Крицын отметил, что учения были динамичными и включали в себя имитацию реальных диверсий.
Ранее в Харьковской области завершилась первая фаза всеукраинских контрдиверсионных учений.
Украинская правда
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