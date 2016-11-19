Порошенко создал ВГА в Золотом, Катериновке и Зайцево

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Суббота, 19 ноября 2016, 16:45

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутсткого района Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба президента, документ вступает в силу со дня его опубликования.

Среди задач новообразованных ВГА определено обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.

Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить в соответствии с законом "О военно-гражданских администрациях", мероприятия, связанные с образованием военно-гражданских администраций в указанных населенных пунктах.

Украинская правда

Темы: Порошенко указы Донбасс
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IP: 37.54.133.---робін_гудбай19.11.2016 16:54
Порошенко створив чи підписав указ про створення?...Тоді створюють інші, а не Порошенко...
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