Порошенко создал ВГА в Золотом, Катериновке и Зайцево

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутсткого района Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба президента, документ вступает в силу со дня его опубликования.

Среди задач новообразованных ВГА определено обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.

Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить в соответствии с законом "О военно-гражданских администрациях", мероприятия, связанные с образованием военно-гражданских администраций в указанных населенных пунктах.

Украинская правда