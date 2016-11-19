Саакашвили анонсировал открытую Раду своего нового "Движения"

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили анонсировал проведение 27 ноября в Киеве открытого Совета "Движения новых сил".

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

В сообщении не указывается, является ли данное объединение политсилой. При этом Саакашвили отметил, что собрание состоялось 19 ноября в Киеве "под наблюдением СБУ".

"Около сотни представителей инициативных групп со всей Украины собрались в нашем офисе. ... Наша встреча проходила под наблюдением СБУ ... Мы дали старт работе в каждом регионе Украины. Совместно решили: мы - "Движение новых сил", потому что именно слово "движение" отражает все, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы", - заявил он.

Также Саакашвили добавил, что хочет "пригласить всех, кто готов к командной работе, активистов и союзников прийти 27 ноября в 13:00 к памятнику Вячеславу Чорноволу в Киеве (Музейный переулок) на открытую Раду" и пригласил "представителей всех демократических политических сил присоединиться".

"Мы начинаем кардинальное изменение власти в стране. Во вторую годовщину неудачной работы парламента мы объявим наши требования и начнем обновление политической элиты с помощью кадрового резерва", - заявил экс-глава Одесской ОГА.

фото из Facebook Михеила Саакашвили

В свою очередь соратник Саакашвили, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе обнародовал видео, на котором зафиксировано авто с людьми, которые, по его словам, являются представителями СБУ. По словам Сакварелидзе, за командой Саакашвили следят представители СБУ "по поручению заместителя председателя СБУ (Павла) Демчины", который возглавляет управление СБУ по борьбе с коррупцией.

"Первые "ласточки" от президентской команды по поручению заместителя председателя СБУ Демчины уже засуетились после того, как мы пригласили своих единомышленников в наш киевский офис. Становится грустно из-за того, что вместо защиты украинцев ... президент Порошенко превратил эту службу в политическую полицию, которая занимается слежкой, прослушиванием и попыткой дискредитации его политических оппонентов ", - заявил Сакварелидзе.

Как известно, 7 ноября глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку. Саакашвили обсуждался в кругу общественных активистов, как "драйвер новой политической силы".

Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили ... будет одним из идеологов и драйверов новой партии".

Летом нардеп Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвиля", которую может возглавить Саакашвили.

11 ноября Саакашвили заявил, что никогда не был причастен к созданию партии "Хвиля", а в его новой политсиле будут люди, которые более одного полного срока не были в Верховной Раде.

"Никогда я не делал никакой партии "Хвиля", но я хочу сказать, что в Украине будет волна, и волна изменит власть", - заявил он.

На вопрос, будут ли в его партии Давид Сакварелидзе, Виктор Чумак, Виталий Касько, Наталия Новак Саакашвили ответил: "У нас будут люди, которые более одного полного срока не были в Раде, незамеченные в плохих вещах и не были долго на высоких должностях в исполнительной власти".

Украинская правда