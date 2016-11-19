В Киеве создали Духовное управление мусульман Крыма

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Суббота, 19 ноября 2016, 22:40

В Киеве прошел съезд делегатов крымскотатарских мусульманских организаций, в ходе которого на материковой Украине было создано Духовное управление мусульман Крыма.

Об этом сообщает издание "15 минут" со ссылкой на корреспондента ATR.

 
Все фото - "15 минут"

На съезде присутствовали 40 представителей из 14 различных крымскотатарских мусульманских организаций Украины (Херсонская область, Киев, Львов, Винница), а также представители Меджлиса и Курултая крымскотатарского народа.

Ключевым стал вопрос создания единого мусульманского центра – Муфтията. Данную идею поддержали единогласно.

Предполагается, что созданная организация будет способствовать объединению и взаимодействию всех крымскотатарских мусульман на материковой Украине.

Муфтием избрали Айдера Рустамова. За его кандидатуру проголосовали 38 делегатов съезда мусульманских организаций. Айдер бей будет представлять мусульман Крыма, крымских татар, вынужденно покинувших оккупированный Крым.

 

Также был создан Совет Улемов – высшее религиозное собрание – координационный и контролирующий орган Муфтията. В Совет вошли 11 человек: 9 человек – люди, имеющие мусульманское религиозное образование. Кроме того, в Совет войдут еще 2 человека – из числа членов Меджлиса или ветеранов крымскотатарского национального движения.

Главой Совета избран Сулейман Хайрулаев.

Духовное управление мусульман Крыма, расположенное в Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под контролем оккупационных властей и ФСБ РФ. А муфтий Эмирали Аблаев был исключен из состава Меджлиса крымскотатарского народа.

Темы: крымские татары
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