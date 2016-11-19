Путин и Обама могут встретиться "на ногах" на саммите в Перу - Песков

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Суббота, 19 ноября 2016, 23:12

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама могут провести встречу "на ногах" во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу вечером в субботу или на одном из мероприятий в воскресенье.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Они так или иначе во время саммита пересекаются. То есть сегодня, если только они пересекутся на вечернем обеде - это первое общее мероприятие. Потому что на деловом консультативном совете, насколько нам известно, Обамы не будет. Ну и завтра - целый день", - сказал Песков и добавил, что договоренности об отдельной встрече не было.

Темы: Путин Обама США
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