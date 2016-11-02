"Меддень" в Раде: донорству иностранцев и душпастырям в больницах – нет

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Среда, 2 ноября 2016, 14:29

В Верховной Раде почти всё заседание среды посвятили законопроектам медицинской тематики, но приняли лишь два – в частности, о доступе к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лечебных средств.

Соответствующий законопроект №4074 за основу поддержали 272 депутата. Он позволяет гражданам ознакомиться с результатами клинических и доклинических испытаний лекарств.

Законопроектом №4552 Государственную службу по контролю лечебных средств лишили права рассматривать дела об административных правонарушениях, в частности, по статье 1682 КУпАП об ответственности за продажу продукции с нарушением требований по медицинским предупреждениям потребителей табачных изделий. Эти дела будет рассматривать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и интересов потребителей.

Этот законопроект приняли с поправкой Андрея Кожемякина за основу и в целом со второй попытки – 233 "за".

Еще один законопроект №4770, который позволяет гражданам не Украины старше 18 лет, которые не болеют, быть донорами и сдавать кровь, вернули на повторное первое чтение в профильный комитет.

Депутат Ольга Богомолец призывала поддержать его, но некоторые коллеги высказались против.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак заявила об отсутствии безопасного и надежного теста крови в Украине. "Мы не можем обеспечить инфекционную безопасность", – сказала она.

Депутат Наталья Веселова тоже заявила, что в Украине полностью отсутствует надлежащая система службы крови. "Пока не построим эффективную работу службы крови и не обеспечим безопасность донорской крови, не можем расширять перечень доноров", – сказала она.

Депутат Алексей Кириченко призвал следовать европейской практике – и не давать право иностранцам быть донорами. Он заявил об эпидемии гепатита: дескать, при переливании военным на востоке заболеваемость вдвое выше.

Богомолец на это заявила, что донорство никак не связано с инфекционными угрозами: "СПИДа, сифилиса и гепатита у нас хватает своего".

По ее словам, комитет поддерживает создание системы донорства, но это не связано с тем, что здоровые граждане других стран хотят сдать кровь для украинцев. МОЗу разве что придется менять бланки.

Законопроект №4987 о введении душпастырской опеки Верховная Рада вообще отклонила. Богомолец уверяла, что он позволит создавать душпастырские советы в больницах, которые смогут общаться с врачами, персоналом и помогать пациентам.

Один из аргументов против был, что сейчас нет проблемы доступа священников к больным, а такой законопроект может привести к навязыванию больным религий, которые в этих службах представлены, в частности и сект. Также беспокойство у части депутатов вызвала идея введения священников в советы по биоэтике.

Олег Березюк заявил, что при отсутствии служб психологической и социальной поддержки в медучреждениях, душпастырская поддержка там уже есть де-факто. Он считает, что государство должно не вмешиваться, но обеспечить доступ религиозных служителей к больным.

Владимир Литвин иронично предложил ввести душпастырскую помощь в Верховной Раде – как эксперимент.

Оксана Корчинская сказала, что в "Охматдете" уже 3 года на должности соцработника работает священник, но нужен доступ разных конфессий.

Юрий Мирошниченко также сказал, что душпастырская помощь де-факто существует, но она нелегальна, потому надо легально ввести капелланские органы в органах здравоохранения.

Олег Мусий также просил поддержать законопроект и отметил, что это будет моральной поддержкой в ситуации, когда врачей недостает на 30%.

Впрочем, депутаты отказались вводить в законодательство термин "душпастырская опека" и связанные с этим нововведения.

Еще два законопроекта профильный комитет отозвал сам.

Один из депутатов при длительном обсуждении душпастырства призвал: когда будет следующий "медицинский день" в парламенте – рассматривать действительно реформаторские законы.

А Леонид Емец во время рассмотрения первого закона призвал ГПУ и НАБУ привлечь к ответственности экс-руководство МОЗ за их действия.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада здоровье Минздрав религия
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