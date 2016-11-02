Охранника главаря донецких боевиков будут судить заочно

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Среда, 2 ноября 2016, 15:16

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего украинского милиционера, который работал охранником главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Экс-милиционер обвиняется в участии в террористической группе или террористической организации.

"Во время специального досудебного расследования установлено, что житель города Торез 1977 г.р., который с 2003 по 2014 годы работал в органах МВД в Донецкой области, в октябре 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР", а именно – в личный состав так называемой "охраны главы ДНР. В течение определенного периода бывший милиционер обеспечивал личную безопасность "главы ДНР" Захарченко А.В." – сказано в сообщении.

Будут судить бывшего милиционера заочно. За сотрудничество с террористами ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: АТО Захарченко "ДНР"
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