Навальный показал 1000-метровое имение "кошелька Путина"

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Среда, 2 ноября 2016, 16:13

Один из самых богатых людей в России Геннадий Тимченко, который попал под санкции Запада как бизнес-партнер Владимира Путина, незаконно живет в бывшей резиденции генсекретаря КПСС Никиты Хрущева в центре Москвы.

Об этом говорится в расследовании, которое провел Фонд борьбы с коррупцией, сообщает российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.

"Своим личным распоряжением Сергей Собянин (мэр Москвы - ред.) передал тимченковскому оффшору (Британские Виргинские острова) бывшую главную зимнюю резиденцию генсека КПСС Никиты Сергеевича Хрущева на Ленинских горах. В аренду на 49 лет", - говорится в сообщении.

 

"Отдать исторический особняк прямо под жилье мошеннику-олигарху было вроде как неприлично, поэтому здание отдали "для эксплуатации гостиницы", - заявляет Навальный.

 

По его словам, по факту никакого отеля там нет.

"Объект оформлен как отель не случайно, так как без торгов могли передавать землю только под объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Все остальные объекты - аренда только через аукционы. Получается, таким назначением объекта они обошли правила предоставления госимущества", - говорит он.

На территории резиденции, по словам Навального, Тимченко построил баню с бассейном.

Темы: Путин санкции
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