Боевики в среду 25 раз открывали огонь по ВСУ

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Среда, 2 ноября 2016, 20:36

Пророссийские боевики в среду 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 16 обстрелов.

"В районе Красногоровки огонь вел вражеский снайпер. Во время провокаций вблизи Павлополя противник использовал гранатометы, в Тарамчуке - минометы калибра 120 мм, а в Широкино и Талаковке обстрелы произошли из пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины.

"В сторону сил АТО в районе Новгородского противник открыл огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. В Авдеевке к указанному оружию добавили минометы калибра 82-мм, а по защитникам Троицкого, кроме минометов, стреляли из вооружения БМП", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации.

"Подразделения украинских воинов вблизи Новозвановки и Новоалександровки подвергнуто обстрелам из стрелкового оружия, в Трехизбенке - из гранатометов, а в Крымском боевики вновь применили минометы", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
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Комментарии — 1
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IP: 178.94.35.---FLAG02.11.2016 21:49
Раша ніколи не заспокоїться,поки не загоне Україну в "стійло - руського міра".
Як казав відомий класик - українофоб : "... это надолго и всеръез".
Тому нам треба , на зразок Ізраїля , готуватись до напіввоєнного існування.
Але ж в Ізраїлі немає 5-ї колони , тотальної корупції , провладного і продажного українофобського олігархата. Але ми - українці , повинні вистояти. Нам - українцям , буде дуже важко (на цілий порядок важче , чим ізраїльтянам) . Але ми - українці , повинні вистояти,
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