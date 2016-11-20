В понедельник в центре Киева перекроют улицы и закроют выход с "Крещатика"

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 13:52

В связи с массовыми мероприятиями к годовщине Революции достоинства 21 ноября будет ограничено движение автотранспорта по некоторым центральным улицам Киева.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение принято в соответствии с письмами НУ Нацполиции в г. Киеве и Управления госохраны от 18 ноября в связи с большим количеством заявок, поданных на проведение массовых акций.

В частности, с 06:00 утра 21 ноября до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до д. № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 21 ноября и до окончания мероприятий в установленном порядке будет осуществлено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по ул. Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), ул. Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пер. Лаврском, ул. Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), ул. Круглоуниверситетской (на отрезке от дома. № 11/19 по ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), ул. Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до ул. Крепостного).

Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения.

Подробная информация по маршрутам общественного транспорта будет обнародована дополнительно.

Кроме того, в связи с запланированными мероприятиями к третьей годовщине Революции достоинства 21 ноября возможны изменения в работе станций киевского метрополитена.

В частности, во избежание скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода со станции метро "Крещатик" к улице Институтской.

Украинская правда

Темы: Киев
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