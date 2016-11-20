24 тяжелораненых участника АТО прошли курс реабилитации в Словакии

24 тяжелораненых участника АТО вместе с семьями прошли 10-дневный курс реабилитации в Словакии.

Об этом 20 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Это уже четвертая такая поездка, планируется еще две. С финансированием проекта помогало словацкое правительство, а "Укрзализныця" обеспечила бесплатную перевозку в отдельном вагоне", - добавил он.

Мотузяник отметил, что участие в проекте также принимала украинская благотворительная организация, однако названия не уточнил.

Украинская правда