24 тяжелораненых участника АТО прошли курс реабилитации в Словакии

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 14:00

24 тяжелораненых участника АТО вместе с семьями прошли 10-дневный курс реабилитации в Словакии.

Об этом 20 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Это уже четвертая такая поездка, планируется еще две. С финансированием проекта помогало словацкое правительство, а "Укрзализныця" обеспечила бесплатную перевозку в отдельном вагоне", - добавил он.

Мотузяник отметил, что участие в проекте также принимала украинская благотворительная организация, однако названия не уточнил.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс Словакия
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