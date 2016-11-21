Организаторы неудавшегося путча в Черногории участвовали в аннексии Крыма - СМИ

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Понедельник, 21 ноября 2016, 12:55

Организаторы неудавшегося путча во время выборов в Черногории 16 октября принимали участие в российской операции по организации оккупации Крыма.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии, в распоряжении которого появилась видеозапись разговора по скайпу одного из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, которая подозревается в подготовке переворота в Черногории – основателя радикальной организации "Сербские волки" Александра Синджелича.

Видеозапись была предоставлена редакции собеседником Синджелича – сербским политологом, директором Фонда СЕАС Венциславом Буйичем.

По словам Буйича, разговор состоялся 11 марта 2015 года. В видеозаписи Синджелич хвастается своими связями в Москве, а именно – в российском Минобороны.

 

Как объясняет Буйич, из контекста разговора следует, что именно Синджелич давал российским военным рекомендации, на основании которых те одобряли кандидатуры сербских "добровольцев", и допускали их к участию в операции по захвату Крыма.

Как сообщает издание, наиболее интересен здесь, безусловно, факт участия незадачливых "террористов" из Сербии в российской операции по оккупации Крыма – так же, как и сама процедура подбора и проверок кандидатов на такое участие на уровне Минобороны России.

На этом фоне, по словам Буйича, особую тревогу вызывает недавнее сообщение в сербской прессе о том, что статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля.

По мнению сербского политолога, масштаб связей последнего с Россией указывает на то, что лидер "Сербских волков" принимал непосредственное участие в реализации планов Москвы.

Впрочем, Синджелич был не единственным контактом сербских радикалов с россиянами. Еще одной организацией, которая подозревается в соучастии в подготовке беспорядков в Черногории, стало "Балканское казачье войско".

Отметим, что Синджелича в начале ноября нашли в Черногории. Он сдался следователям, а затем был арестован.

Напомним, 16 октября в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Как сообщалось, прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.

Темы: Крым Росcия
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