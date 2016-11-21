Клыху добавили еще месяц к 20 годам тюрьмы

Судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил украинского политзаключенного Станислава Клыха к 240 часам обязательных работ по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

С виду того, что Клых уже отбывает 20-летний срок по делу УНА-УНСО, Шаипов заменил политзеку обязательные работы 1 месяцем колонии, то есть из расчета восемь часов за один день.

Такой расчет установлен пунктом "г" части 1 статьи 71 УК (порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний).

Поскольку Шаипов применил полное, а не частичное сложение приговоров, суммарный срок, назначенный политзеку, составил 20 лет 1 месяц строгого режима.

Клых был объявлен виновным по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). В прениях сторон, прошедших ранее в понедельник, прокурор Аслан Мусаев требовал для политзека 360 часов обязательных работ с заменой их 1 месяцем 15 днями колонии.

Сам подсудимый вину не признал.

Защита Клыха настаивала на том, что он страдает психическим расстройством и не осознает происходящее. Если бы подсудимый "давал отчет своим действиям, то не допустил бы данного высказывания" в отношении Юнусова, подчеркивали адвокаты.

После того как Клых в середине октября отказался от услуг адвоката Марины Дубровиной, его интересы представляли два защитника: адвокат по соглашению Висхан Басаев и государственный адвокат, имя которого не уточнялось.

О втором деле Клыха стало известно в начале апреля.

Преследование политзека начали на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и другой фигурант дела, Николай Карпюк, ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Юнусов, поддерживавший обвинение в процессе, начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

На начальном этапе следствия по делу УНА-УНСО Клых подвергался пыткам. В результате его психическое здоровье серьезно пошатнулось. Как рассказывала адвокат Дубровина, неадекватность стала особенно заметна с января нынешнего года.

Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ.

В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

Сам политзек вину в оскорблении Юнусова не признает.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных.

Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22 с половиной года строгого режима.

Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Тем не менее Верховный суд 26 октября оставил приговор в силе.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзека подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

Грани.ру