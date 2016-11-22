Минстець не успеет подготовить стратегию по Крыму до конца года

660 просмотров
0
Вторник, 22 ноября 2016, 11:58

Министерство информационной политики намерено презентовать коммуникационную стратегию в отношении Крыма в 2017 году.

Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар в ходе презентации исследования "Крым после аннексии. Государственная политика, вызовы, решения и действия. Белая книга" во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, то, что мы планируем завернуть в эту коммуникационную стратегию, которую планируем представить уже в следующем году, к сожалению, в этом мы не успеваем (…)", – сказала она.

Замминистра добавила, что стратегия будет предусматривать работу как с иностранной, так и с внутренней, украинской аудиторией.

Темы: Минстець Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минстець снова проаннонсировал начало работы вышки на Карачуне 10 ноября 2016, 14:03
Стець: проведение Евровидения не затронет бюджет Общественного ТВ 3 ноября 2016, 09:26
Мининформ обещает вышку на Карачуне до конца недели 12 октября 2016, 14:12
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На одесскую таможню напали около 20 человек в камуфляже
Дезертиров задержали на территории, контролируемой Украиной – штаб
СМИ раскрыли подробности из жизни задержанных возле Крыма военных
В штабе АТО сообщили хорошую новость
Все новости
Интервью

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману

Музыка

Специалисты назвали мелодию, способную преодолеть стресс