Легковушка столкнулась с автоцистерной: Трое военных погибли

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Вторник, 22 ноября 2016, 21:16

Трое военных погибли в результате ДТП на автодороге "Ульяновка-Николаев", на полосе движения в направлении областного центра, в районе автозаправочной станции.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, авария произошла во вторник днем в результате столкновения автоцистерны "Scania" и автомобиля "OPEL-Vectra".

В салоне легковушки находились четверо военных, трое из которых погибли на месте, еще один - с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Водитель грузовика не пострадал.

 
 

Правоохранители начали уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Устанавливаются обстоятельства совершения автоаварии.

Украинская правда

Темы: ДТП Николаевская область
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