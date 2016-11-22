ГПУ: Следствие доказало вину судьи Швеца в имитации угона автомобиля

Дело в отношении судьи высшего хозяйственного суда Виктора Швеца и его соучастника передали на рассмотрение суда.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, следователи доказали вину судьи в совершении покушения на незаконное завладение деньгами страховой компании путем имитирования угона автомобиля "Mercedes-Benz" (модель "ML-350"), который принадлежал его близкому родственнику.

Таким образом был искусственно создан страховой случай, а также состоялось заведомо ложное сообщение о совершении преступления и предоставление заведомо ложных показаний.

Судье грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, 27 июля генпрокурор Юрий Луценко вручил уведомление о подозрении судье Высшего хозсуда Виктору Швецу.

28 июля сотрудники СБУ во время обысков у Швеца нашли паспорт гражданина Венгрии и изъяли $300 тысяч.

Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Швеца от должности на два месяца.

Украинская правда