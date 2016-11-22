ГПУ: Следствие доказало вину судьи Швеца в имитации угона автомобиля

1646 просмотров
0
Вторник, 22 ноября 2016, 22:29

Дело в отношении судьи высшего хозяйственного суда Виктора Швеца и его соучастника передали на рассмотрение суда.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, следователи доказали вину судьи в совершении покушения на незаконное завладение деньгами страховой компании путем имитирования угона автомобиля "Mercedes-Benz" (модель "ML-350"), который принадлежал его близкому родственнику.

Таким образом был искусственно создан страховой случай, а также состоялось заведомо ложное сообщение о совершении преступления и предоставление заведомо ложных показаний.

Судье грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, 27 июля генпрокурор Юрий Луценко вручил уведомление о подозрении судье Высшего хозсуда Виктору Швецу.

28 июля сотрудники СБУ во время обысков у Швеца нашли паспорт гражданина Венгрии и изъяли $300 тысяч.

Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Швеца от должности на два месяца.

Украинская правда

Темы: суд Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд назначил видеодопрос Януковича на пятницу 22 ноября 2016, 18:07
Похищение бывшего ФСБшника: экс-депутата Харьковщины взяли под стражу 22 ноября 2016, 16:50
Если Янукович не захочет допроса по скайпу, начнется заочный суд – Петренко 22 ноября 2016, 16:07
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ
Российский контрактник заявил, что его уволили из-за отказа воевать на Донбассе
Суд назначил видеодопрос Януковича на пятницу
Подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре оставили под стражей
Все новости
Проект

Зачем немец проехал по Украине с куском военного самолета на крыше?

Врачи так делают

5 поступков, которые помогут избежать простуды