Коалиция ударила по боевикам ИГИЛ в районах Ракки и Мосула

Войска Международной коалиции в течение минувших суток нанесли 24 удара по ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, уничтожив нефтяные скважины, буровые установки, подразделения, технику и вооружение террористов.

Об этом говорится в сводке Пентагона, сообщает "Укринформ".

При этом наибольшее количество ударов пришлось по форпостам ИГИЛ вблизи сирийской Ракки и иракского Мосула.

"Вблизи Ракки коалиция нанесла семь ударов", - говорится в сообщении.

При этом сообщается о поражении в этом районе двух подразделений ИГИЛ тактического звена, двух транспортных средств со взрывчаткой, завода по изготовлению боеприпасов, а также двух нефтяных скважин и двух автоцистерн с нефтепродуктами.

Также возле города Абу-Камаль двумя ударами были уничтожена буровая установка и нефтяная скважина.

Кроме того, операции международной коалиции в Сирии проводились в районе Айн-Иса, где было нанесено три авиаудара, а также вблизи города Манбидж.

В то же время, сообщается, что на территории Ирака коалиция провела 11 ударов по террористам с использованием истребителей, штурмовой авиации и беспилотников. В частности, объекты террористов поражены в районах города Каим, Бейджи, Кисик и Мосул.

При этом отмечается, что наибольшие усилия были направлены на вытеснение ИГИЛ из Мосула, где было проведено шесть ударов. Там за сутки уничтожены шесть тактических подразделений террористов, шесть боевых лодок, семь транспортных средств, в том числе начиненных взрывчаткой, три фортификационных сооружения, а также несколько огневых позиций.