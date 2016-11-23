Коалиция ударила по боевикам ИГИЛ в районах Ракки и Мосула

00
0
Среда, 23 ноября 2016, 04:34

Войска Международной коалиции в течение минувших суток нанесли 24 удара по ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, уничтожив нефтяные скважины, буровые установки, подразделения, технику и вооружение террористов.

Об этом говорится в сводке Пентагона, сообщает "Укринформ".

При этом наибольшее количество ударов пришлось по форпостам ИГИЛ вблизи сирийской Ракки и иракского Мосула.

"Вблизи Ракки коалиция нанесла семь ударов", - говорится в сообщении.

При этом сообщается о поражении в этом районе двух подразделений ИГИЛ тактического звена, двух транспортных средств со взрывчаткой, завода по изготовлению боеприпасов, а также двух нефтяных скважин и двух автоцистерн с нефтепродуктами.

Также возле города Абу-Камаль двумя ударами были уничтожена буровая установка и нефтяная скважина.

Кроме того, операции международной коалиции в Сирии проводились в районе Айн-Иса, где было нанесено три авиаудара, а также вблизи города Манбидж.

В то же время, сообщается, что на территории Ирака коалиция провела 11 ударов по террористам с использованием истребителей, штурмовой авиации и беспилотников. В частности, объекты террористов поражены в районах города Каим, Бейджи, Кисик и Мосул.

При этом отмечается, что наибольшие усилия были направлены на вытеснение ИГИЛ из Мосула, где было проведено шесть ударов. Там за сутки уничтожены шесть тактических подразделений террористов, шесть боевых лодок, семь транспортных средств, в том числе начиненных взрывчаткой, три фортификационных сооружения, а также несколько огневых позиций.

Темы: Сирия Ирак
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Россия поставляла топливо в Сирию в обход санкций 23 ноября 2016, 00:31
В США назвали отвратительными действия Асада и России в Алеппо 20 ноября 2016, 01:21
В МИД РФ заявили, что начали контакты с командой Трампа по Сирии 18 ноября 2016, 10:05
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп не будет преследовать Клинтон по делу о переписке
Власти "ЛНР" не платят за водоснабжение, жители могут остаться без воды
Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ
Российский контрактник заявил, что его уволили из-за отказа воевать на Донбассе
Все новости
Отпущение греха

Папа римский Франциск разрешил прощать аборты

Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...