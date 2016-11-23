Ляшко хочет законом отправить ВР, Порошенко и Гройсмана на обследование

В парламенте зарегистрирован законопроект, который в случае одобрения обяжет госслужащих проходить обследование на наркотическую зависимость и психологическое состояние.

Об этом на своей странице Facebook написал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вместе с Денисом Силантьевым мы зарегистрировали законопроект, чтобы все госслужащие проходили обследование на наркотическую, алкогольную зависимость и психическое состояние", - написал он.

"Чтобы быть трактористом, человек должен пройти медосмотр и получить справку, а управлять государством может каждый шизофреник, наркоман или алкоголик. Из-за такой угашеной власти страдают все украинцы. Поэтому мы хотим положить этому конец", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сам готов добровольно пройти все обследования и предлагает президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, депутатам и министрам пройти такие же обследования.

"Докажите народу, у вас все дома", - отметил Ляшко