Надстройку на Доме профсоюзов в Киеве начали сносить

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Среда, 23 ноября 2016, 10:27

Столичные власти начали демонтаж незаконной надстройки над Домом профсоюзов.

Об этом в Facebook сообщает в среду нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Демонтаж надстройки на здании Киевских профсоюзов официально начат. Устанавливаются поперечные балки, после чего будет произведена порезка бетонных перекрытий", – сообщил он.

 
 

Как известно, в октябре 2014 года на крыше Дома профсоюзов, который сгорел в феврале 2014 года, началось строительство.

Впоследствии стало известно, что два этажа общей площадью около 800 квадратных метров надстроили незаконно.

23 марта Высший хозяйственный суд обязал Киевский городской совет профсоюзов и ООО "Европолекс" демонтировать незаконную надстройку на Доме профсоюзов в Киеве.

Украинская правда

Темы: Киев
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