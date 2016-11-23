В колонию за сыном Джемилева приедут дипломаты - оградить от провокаций

Для освобождения сына лидера крымских татар Хайсера Джемилева его защита намерена задействовать консульские службы Украины на территории России.

Об этом 22 ноября сообщил изданию "Крым Реалии" российский адвокат заключенного Николай Полозов.

По его словам, это необходимо для минимизации рисков, связанных с намерениями семьи Джемилева привезти его после освобождения из колонии в Киев.

"Планируется, что консулы приедут к колонии на служебном транспорте, на котором и будет перемещаться Хайсер. Этот транспорт не подлежит досмотру и остановкам. Я надеюсь, что это будет минимальной гарантией того, что в отношении него не будут осуществляться провокации со стороны российских правоохранителей", – говорит адвокат.

Адвокат не исключает, что в отношении заключенного в России может быть возбуждено новое уголовное дело.

"Ну, например, что он что-то украл в колонии или напал на охранника. Также провокации возможны, когда он освободится... Основной задачей в момент освобождения Хайсера будет обеспечение полной его изоляции от возможности доступа каких-либо правоохранительных органов России", – говорит Полозов.

По его словам, если Хайсеру Джемилеву не позволят выехать в Украину, он будет доставлен на территорию украинского консульства в России и останется там до разрешения всех проблемных моментов.

Как известно, срок отбывания наказания Хайсера Джемилева истекает 26 ноября, однако по российскому законодательству, он должен быть освобожден в последний рабочий день перед завершением срока, то есть в пятницу, 25 ноября.

В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемова из отцовского ружья.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева.

При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10.