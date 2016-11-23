Дата суда по Сущенко еще неизвестна – адвокат обеспокоен

00
0
Среда, 23 ноября 2016, 17:07

Дата суда, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении ареста неправомерно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, еще неизвестна.

Об этом адвокат журналиста Марк Фейгин рассказал "Укринформу".

"Говорил по телефону со следователем Крековым. Оказывается, дата суда о продлении ареста Романа Сущенко еще неизвестна. А сроки уже критичны. Дата должна назначаться за семь дней до окончания текущего срока ареста. Меня должны предупредить за три дня. Сейчас еду в Лефортовский суд разбираться ", – сказал Фейгин.

По его мнению, "трудно объяснить, зачем нужно такое затягивание времени или такая конспирация".

Темы: Сущенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Грицак об обмене Сущенко: Мы делаем все возможное 22 ноября 2016, 15:14
В СБУ не знают о возможном обмене Сущенко 22 ноября 2016, 10:11
Арест Сущенко могут продлить на 4 месяца – адвокат 21 ноября 2016, 14:08
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
В России задержали украинца и передали донецким боевикам – Геращенко
Медяник в суде расхвалил "государственную позицию" Ефремова
Все новости
От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах

Отпущение греха

Папа римский Франциск разрешил прощать аборты