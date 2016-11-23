Дата суда по Сущенко еще неизвестна – адвокат обеспокоен

Дата суда, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении ареста неправомерно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, еще неизвестна.



Об этом адвокат журналиста Марк Фейгин рассказал "Укринформу".



"Говорил по телефону со следователем Крековым. Оказывается, дата суда о продлении ареста Романа Сущенко еще неизвестна. А сроки уже критичны. Дата должна назначаться за семь дней до окончания текущего срока ареста. Меня должны предупредить за три дня. Сейчас еду в Лефортовский суд разбираться ", – сказал Фейгин.



По его мнению, "трудно объяснить, зачем нужно такое затягивание времени или такая конспирация".