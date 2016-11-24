S&P предупредило о рисках для банков РФ и мира в 2017-м

В 2017 году российские банки продолжат уходить с рынка, а в последующие 5 лет столкнутся с "новой нормальностью", связанной с низкими темпами роста экономики.

Об этом говорится в обзоре рисков для глобального финансового сектора от аналитиков Standard & Poors, пишет РБК.

Бурного роста, который наблюдался в банковском секторе до кризиса, в ближайшие годы не предвидится, считают эксперты.

По данным S&P, кредитование в ближайшие годы будет расти только на 5-7% - это самое низкое значение по сравнению с предкризисным периодом. По мнению экспертов, население и бизнес в ближайшие годы будут неохотно брать кредиты, а сами банки не будут стремиться наращивать кредитование из-за рисков.

Несмотря на чистку банковского сектора от проблемных банков и уход с рынка мелких и средних банков, конкуренция в секторе только усилилась, отмечают в S&P. По данным организации, в ноябре 2016 года в РФ было 649 лицензированных банков, на конец 2013 года их насчитывалось 923.

Слабые темпы роста глобальной экономики, политическая нестабильность в США и странах Европы, низкие процентные ставки негативно сказались на работе большей части крупнейших банковских систем мира в 2016 году, а в 2017 году риски, связанные с этими факторами, сохранятся.

По оценкам S & P, в 2016 году с негативными экономическими трендами столкнулись 11 из 20 крупнейших банковских систем мира - РФ, Китая, Гонконга, Великобритании, Германии, Бразилии, Индии, Австралии, Канады, Швеции и Японии.

Также S&P предупреждает о долгосрочных политические последствиях выхода Великобритании из состава ЕС.

"В Европе распространились популистские тренды. Люди заинтересованы в проведении референдумов о выходе своих стран ЕС", - отмечают аналитики агентства и напоминают, что в ближайшие месяцы в Германии и Франции пройдут выборы глав государств, а в Италии - конституционный референдум.

Политика администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа является непредсказуемой, из-за чего сложно оценить ее влияние на регулирование, экономический рост, процентные ставки и, в конечном счете, результаты работы банков, отмечают эксперты.