В Кремле заявили, что отношения с США - "на дне"

Отношения РФ с США сейчас находятся "на дне" и вряд ли их можно еще больше испортить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он не поддерживает идею "перезагрузки".

"Сейчас уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего. Вряд ли можно чем-то навредить в этих отношениях, они находятся совсем на дне. Но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет восстановлен и начнется не простой и ясно, что не быстрый, процесс вывода отношений в конструктивное русло", - отметил Песков.

"Слово "перезагрузка" действительно себя скомпрометировало. Последствия "перезагрузки" действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть", - добавил он.

При этом Песков напомнил, что президент РФ неоднократно говорил о желании РФ "выстраивать добрые взаимовыгодные и ровные отношения с США". "В данном случае президент отмечал надежду на взаимность со стороны Вашингтона", - добавил Песков.