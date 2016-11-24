В Кремле заявили, что отношения с США - "на дне"

547 просмотров
0
Четверг, 24 ноября 2016, 04:37

Отношения РФ с США сейчас находятся "на дне" и вряд ли их можно еще больше испортить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он не поддерживает идею "перезагрузки".

"Сейчас уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего. Вряд ли можно чем-то навредить в этих отношениях, они находятся совсем на дне. Но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет восстановлен и начнется не простой и ясно, что не быстрый, процесс вывода отношений в конструктивное русло", - отметил Песков.

"Слово "перезагрузка" действительно себя скомпрометировало. Последствия "перезагрузки" действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть", - добавил он.

При этом Песков напомнил, что президент РФ неоднократно говорил о желании РФ "выстраивать добрые взаимовыгодные и ровные отношения с США". "В данном случае президент отмечал надежду на взаимность со стороны Вашингтона", - добавил Песков.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Еврокомиссар Шевчович поедет в Москву договариваться о газе для Украины
"Укрзализныця" хочет существенно повысить тарифы на пассажирские перевозки
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
Все новости
Фетиш или артефакт

Винил умер, да здравствует винил: почему украинцы снова покупают пластинки

Инфографика

Кому идут ваши деньги за электричество