Россия обвиняет Украину в "саботаже", но собирается в Минск во вторник

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Пятница, 25 ноября 2016, 10:45

Министерство иностранных дел России обвиняет украинские власти в "саботаже" реализации Минских соглашений, но готовится ко встрече глав МИД "нормандской четверки" в Минске 29 ноября.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи со встречей министров иностранных дел в "нормандском" формате

Российская сторона, судя по использованным выражениям, продолжает отрицать свою причастность к конфликту на Донбассе:

"Процесс внутриукраинского урегулирования идет весьма непросто".

"Не получают практического воплощения в полном объеме не только положения минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, но и достигнутые, в том числе на высшем уровне в "нормандском" формате, договоренности, призванные содействовать достижению скорейшего разрешения острейшего кризиса на Украине", – заявляет МИД РФ.

"Пробуксовывает" работа Контактной группы и ее профильных подгрупп. Ответственность за это лежит на киевских властях, которые откровенно саботируют реализацию Минских соглашений", – утверждает российское внешнеполитическое ведомство.

По словам российских дипломатов, "в таких условиях свою задачу российская сторона видит в том, чтобы призвать западных партнеров, имеющих влияние на руководство Украины, побудить Киев неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в рамках минского процесса".

"С учетом имеющейся договоренности лидеров "нормандской четверки" по итогам саммита в Берлине 19 октября 2016 года и поступившего от Германии и Франции соответствующего приглашения МИД России готовится к проведению в Минске 29 ноября с.г. новой встречи министров иностранных дел в "нормандском" формате", – сообщает МИД РФ.

"Рассматриваем ее как продолжение совместной практической работы по достижению мирного урегулирования и приданию ему дополнительного импульса", – добавляет ведомство.

По словам российских дипломатов, эта встреча "призвана поддержать усилия не только по вопросам безопасности, гуманитарным и экономическим проблемам, но и продвижению пакета политических реформ, о котором наши западные и украинские коллеги по "нормандскому" формату постоянно почему-то "забывают".

МИД РФ утверждает, что 19 октября в Берлине лидеры "нормандского квартета" договорились, что "действия на политическом треке и в вопросах безопасности должны быть синхронны и последовательны".

При этом боевики, которых поддерживает Россия, не выполняют свою часть минских соглашений по ряду позиций – и Москва свою ответственность в этом вопросе отбрасывает.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Донбасс Минские соглашения
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