Емец изнутри будет следить за конкурсом на судей Верховного суда

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Пятница, 25 ноября 2016, 13:49

Депутат от Народного фронта Леонид Емец вместе с группой единомышленников подал документы на конкурс по отбору на должность судей Верховного Суда, чтобы его контролировать.

Об этом "Украинской правде" рассказал Емец.

"Вначале мы бросили клич, чтобы специалисты подавались на этот конкурс, но тогда подали только 900 человек. Многие из тех, кто не хотел регистрироваться, объясняли это опасениями, что в высоких кабинетах ведут переговоры о списках судей, которые однозначно выигрывают", - рассказал он.

"Плюс есть несколько очень одиозных персонажей, например Артур Емельянов и еще другие, кто ходит и излучает убеждение, что они победят в конкурсе", - сказал Емец и добавил, что надеется, что Рада Добропорядочности и НАБУ проведут проверку всех кандидатов.

"На это я вынужден был предложить, что я тогда включаюсь в этот процесс, чтобы изнутри его контролировать и видеть, как будут проходить тестирование, собеседования, все процедуры. Таким образом мне удалось убедить еще несколько сотен кандидатов. Теперь у нас 1300 претендентов", - рассказал он.

"Надеюсь, конкурс будет честным", - добавил Емец.

Он добавил, что подал документы на конкурс  не один, а вместе с коллегами единомышленниками.

"Мы придумали план - нас несколько человек, из которых публично заявлен только я, а о других никто знать не будет. Это ученые, адвокаты и судьи. Мы подаем и дальше будем получать информацию из первоисточника. Как только почувствуем, что есть основания говорить, что конкурс нечестный, или есть какие-то ограничения, мы будем жестко реагировать", - отметил Емец.

На вопрос, что он будет делать, если сам выиграет конкурс, Емец ответил:

"Предлагаю тогда и думать. У меня есть округ, за который я отвечаю. Но судебная реформа - одна из тех обещаний, которые я давал избирателям. Поэтому сначала - проведение честного конкурса, а дальше уже буду думать"

Как известно, формирование нового состава Верховного суда должно состояться до марта 2017 года.

Оксана Коваленко, УП

Темы: суд
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