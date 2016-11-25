ГПУ просит посадить командира "Беркута" за события 2010 года

Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении командира роты столичного "Беркута", командира взвода и 5-х их подчиненных милиционеров.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в пятницу.

Указывается, что эти лица действуя по указанию экс-нардепа "Партии регионов" Вадима Колесниченко, вместе с бывшим заместителем начальника управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, командиром полка милиции "Беркут" и его заместителем, "превышая власть и свои служебные полномочия 08 апреля 2010 года под время проведения одного из открытых мероприятий" в "Украинском доме" спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержали 14 из них, среди которых был Герой Украины пожилого возраста, причинив им телесные повреждения.

Кроме этого, по информации ГПУ, эти правоохранители помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.

"Колесниченко, заместителя начальника управления милиции и заместителя командира полка спецподразделения" Беркут "объявлен в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что статьи, по которым обвиняют указанных лиц, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Как известно, в апреле 2010 года сотрудники милиции задержали 13-15 сторонников Всеукраинского объединения "Свобода" по подозрению в уничтожении экспонатов фотовыставки "Волынская резня": польские и еврейские жертвы ОУН и УПА", которая 8 апреля открылась в Украинском доме в Киеве.

Украинская правда