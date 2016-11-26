Меркель на посту канцлера поддерживают две трети немцев
64 процента жителей Германии считают Ангелу Меркель достойным кандидатом на пост нового канцлера.
Об этом пишет DW.com.
Поддержка канцлера Германии Ангелы Меркель среди населения страны уверенно растет. В то время как лишь пять дней назад, 20 ноября, за то, чтобы она осталась на четвертый срок на посту главы правительства, высказались 55 процентов респондентов, в пятницу, 25 ноября, на тот же вопрос утвердительно ответили уже более двух третей, 64 процента участников исследования Politbarometer телеканала ZDF.
Против кандидатуры Меркель выступают 33 процента немцев. Среди сторонников партийного блока ХДС/ХСС доля поддерживающих действующего канцлера достигает 89 процентов.
Если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, консервативный блок набрал бы, согласно опросу, 36 процентов. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) выступили бы 21 процент, в поддержку Левой партии - 10 процентов, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) - 5 процентов респондентов. Результат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" составил бы 13 процентов.
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