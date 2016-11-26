Чиновники военного концерна требовали $900 тысяч за аренду на "7 километре"

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Суббота, 26 ноября 2016, 12:59

В Одессе двое должностных лиц военного концерна требовали $900 тысяч от одесских предпринимателей за продление аренды торговых площадок на "7 километре".

Об этом 26 ноября сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновники "оценили" за переоформление договоров аренды торговых площадок для 45 коммерсантов в 20 тысяч долларов за каждую "точку".

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 УК Украины, сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали взяточников в одном из одесских ресторанов при получении от предпринимателей 75 тысяч долларов. Во время обысков по месту жительства должностных лиц оперативники СБУ обнаружили 120 тысяч долларов. Обыски также проходят у других лиц, подозреваемых в участии в коррупционной схеме", - отметили в СБУ.

Украинская правда 

Темы: СБУ Одесса коррупция
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