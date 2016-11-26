Порошенко в годовщину Голодомора: Должны сохранить Украину

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Суббота, 26 ноября 2016, 13:15

Президент Петр Порошенко в день памяти жертв голодоморов заявил, что 1932-1933 годы "надломили нас, но не сломали".

Об этом глава государства заявил в своем микроблоге в Twitter'е.

"Тридцать второй и тридцать третьей надломили нас, но не сломали. Мы же должны выполнить святой долг перед памятью миллионов замученных голодом украинцев - сохранить Украину, единую, независимую, соборную", - отметил президент.

Как известно, 26 ноября в Украине и мире чтят память жертв голодоморов, общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и в 32 странах мира.

Украинская правда 

Темы: Порошенко голодомор
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