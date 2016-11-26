Турция осуждает аннексию Крыма, несмотря на нормализацию отношений с РФ - вице-премьер

63 просмотра
0
Суббота, 26 ноября 2016, 13:45

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что как бы не нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара осуждает аннексию Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции журналистам в Лондоне, передает Anadolu.

По его словам, тема Крыма и крымских татар близка Турции, которая внимательно отслеживает ситуацию на полуострове.

"На всех уровнях мы заявляем, что с самого начала осуждали позицию России относительно аннексии Крыма", - сказал вице-премьер.

Куртулмуш отметил, что как бы не нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара продолжает выступать против аннексии полуострова и заявляет об этом на всех международных платформах.

Напомним, российские СМИ сообщили, что "делегация турецких политиков и представителей бизнеса прибыла в Симферополя".

Однако, как сообщил временный поверенный в делах посольства Турции в Украине Озгюн Талую, в состав турецкой делегации не входили представители официальной власти Турции.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Йонета Джана Тезеля для предоставления разъяснений относительно визита во временно оккупированный Крым делегации турецких представителей.

Европейская правда

Темы: Турция Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол Турции пообещал выяснить, зачем турецкая делегация ездила в Крым 25 ноября 2016, 17:59
ЕП проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС 24 ноября 2016, 14:00
Турция нанесла удары по 9 целям ИГИЛ в Сирии 23 ноября 2016, 09:12
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Из-за боевых действий половина Донетчины оставалась без воды
СБУ прикрыла call-центр, который вымогал деньги у должников "Михайловского"
МИД Турции: неофициальная делегация поехала в Крым без разрешения
МОУ опровергло заявления "ДНР" о боестолкновении и потерях сил АТО
Все новости
Книги

10 особенных книг про особенных детей

5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики