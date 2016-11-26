Турция осуждает аннексию Крыма, несмотря на нормализацию отношений с РФ - вице-премьер
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что как бы не нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара осуждает аннексию Крыма.
Об этом он сказал на пресс-конференции журналистам в Лондоне, передает Anadolu.
По его словам, тема Крыма и крымских татар близка Турции, которая внимательно отслеживает ситуацию на полуострове.
"На всех уровнях мы заявляем, что с самого начала осуждали позицию России относительно аннексии Крыма", - сказал вице-премьер.
Куртулмуш отметил, что как бы не нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара продолжает выступать против аннексии полуострова и заявляет об этом на всех международных платформах.
Напомним, российские СМИ сообщили, что "делегация турецких политиков и представителей бизнеса прибыла в Симферополя".
Однако, как сообщил временный поверенный в делах посольства Турции в Украине Озгюн Талую, в состав турецкой делегации не входили представители официальной власти Турции.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Йонета Джана Тезеля для предоставления разъяснений относительно визита во временно оккупированный Крым делегации турецких представителей.
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