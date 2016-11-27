В Сумах чиновники горсовета наживались на счетчиках тепла

В Сумах руководители одного из департаментов городского совета и директор коммерческой структуры организовали схему обогащения на изготовлении проектно-сметной документации для установки счетчиков тепла гражданам.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, для реализации своих намерений злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ и указали завышенную стоимость материалов и приборов.

"Сумма ущерба, нанесенного городскому бюджету, составляет 350 тыс. грн. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность задержанных", - говорится в сообщении НП.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 191 УК Украины - "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", продолжаются следственные действия.

Украинская правда